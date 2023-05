Endnu en sten ryddes af vejen for grønt erhvervseventyr med brint

Danmarks fremtidige brintsystem skal være offentligt ejet af energiselskaberne Energinet og Evida.

De to statslige selskaber skal eje og drive de rørledninger, som i fremtiden skal transportere brint rundt i Danmark og til eksport.

Det har et bredt flertal i Folketinget vedtaget i en delaftale om ejerskabet for Danmarks brintinfrastruktur.

Foruden de tre regeringspartier er SF, Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet med i aftalen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) skriver i en pressemeddelelse:

- Vi har store ambitioner for udbygningen af havvind, der kan levere store mængder grøn strøm, som vi blandt andet kan udnytte til at lave brint og grønne brændsler, der kan erstatte fossile brændsler i Danmark og eksporteres til den tyske industri.

- Den her aftale rydder en sten af vejen, så vi kan få lagt rør i jorden og gøre eventyret til virkelighed, siger Lars Aagaard.

Energinet er et el- og gasselskab ejet af Klima,- Energi- og Forsyningsministeriet, mens Evida distribuerer gas.

Lars Aagaard mener, at selskaberne kan udnytte deres viden, kompetencer og erfaring fra drift og ejerskab af det eksisterende el- og gassystem.

- Og de kan samtænke udrulningen af brintinfrastruktur med den nødvendige udbygning af elnettet til Power-to-X-anlæg, så det sker i takt og hurtigst muligt, siger Lars Aagaard i pressemeddelelsen.

I april åbnede Energistyrelsen et statsligt udbud på 1,25 milliarder kroner til at sætte skub i dansk produktion af grøn brint, et såkaldt Power-to-X-udbud.

Denne aftale er indgået i forlængelse af det udbud.

Power-to-X gør det muligt ved hjælp af strøm (Power) fra vindmøller og solceller at producere brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i de sektorer, der er svære at elektrificere.

Troels Ranis, der er vicedirektør i erhvervsorganisationen Dansk Industri, kalder aftalen om ejerskab for "god og nødvendig". Men han savner svar på flere centrale spørgsmål.

- Med operatørforholdet på plads skal der nu tages stilling til finansieringen hurtigst muligt. Gerne i tredje kvartal, så tvivlsspørgsmål i industrien kan minimeres, og udbygningen sker så effektivt som muligt.

- Markedet for grøn brint er benhårdt, og der er brug for, at der bliver arbejdet på højtryk, så brintrøret kan sættes i drift allerede i 2028, siger Troels Ranis.

Michael Madsen, der er chef for Power-to-X i den grønne erhvervsorganisation Green Power Denmark, bakker op om, at finansieringen skal på plads. Ellers ender investeringerne med at gå udenom Danmark.

- For at komme videre med udbygningen skal regeringen derfor snarest komme med et oplæg til finansiering af brintinfrastruktur, så det kan være på plads senest inden udgangen af 2023, siger han.

