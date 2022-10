Brevstemmer sakker bagud i landets to største kommuner

Om en uge skal danskerne til stemmeurnerne og bestemme, hvordan det kommende Folketing skal se ud.

Det har været muligt at brevstemme til folketingsvalget siden 11. oktober.

Men antallet af brevstemmer sakker lidt bagud i landets to største kommuner, København og Aarhus, sammenlignet med samme tidspunkt i valgkampen ved det seneste folketingsvalg i 2019.

I Københavns Kommune har man per 22. oktober modtaget 16.278 brevstemmer. Det er 2821 stemmer færre end på samme tidspunkt før valgdagen ved valget i 2019.

Samme tendens gør sig gældende i Aarhus, hvor man har modtaget 8331 brevstemmer. Det er 2574 færre end på samme tidspunkt i valgkampen i 2019-valget.

Valgkampen strækker sig denne gang hen over efterårsferien, og det kan ifølge kontorchef Jesper Hyldal, Københavns Kommune, spille ind.

- Det er altid svært at drage generelle tendenser ud af sådan et øjebliksbillede. Men det er en lang valgkamp, og der har lige været efterårsferie, hvor mange københavnere måske ikke været her i byen, siger kontorchefen med ansvaret for valgafviklingen i hovedstaden.

Den generelle tendens de senere år er ellers, at flere og flere brevstemmer.

- Det vil overraske mig, hvis vi får et lavere antal brevstemmer, fordi der generelt til de andre valg har været et stigende antal brevstemmer, siger Jesper Hyldal.

Han forventer derfor, at der vil blive travlt her i valgkampens slutspurt med at modtage brevstemmer.

Leder af valgsekretariatet i Aarhus Kommune Lene Hartig Danielsen peger også på efterårsferien som mulig forklaring på, at brevstemmerne i landets næststørste by sakker bagud.

- Det kan være efterårsferien, hvor nogle har været udrejst og derfor ikke har fået stemt, sådan som de måske ellers ville have gjort. Derfor tror vi også på, at vi får rigtigt travlt på brevstemmestederne i den her uge, når folk er tilbage, siger hun.

Mens det kniber med brevstemmer, er der til gengæld stor interesse for at give en hånd med ved valgafviklingen.

De to kommuner beretter samstemmende om, at man stort set er i mål med at skaffe frivillige hænder til blandt andet at tælle stemmer op.

- Vi er godt med i forhold til at skaffe tilforordnede til at hjælpe med valgafviklingen, da der har været enorm stor interesse ved det her valg for at være frivillig, siger Jesper Hyldal.

Sidste chance for at brevstemme er fredag 28. oktober.

