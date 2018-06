Brian Mikkelsen: Jeg siger endegyldigt farvel til politik

Den afgående erhvervsminister ser ingen interessekonflikt i at gå fra ministerpost til interesseorganisation.

Det er et endegyldigt farvel til dansk politik.

Sådan lyder det fra afgående erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der onsdag er blevet udnævnt til ny direktør for brancheorganisationen Dansk Erhverv.

- Nu vender jeg det blad. Jeg har aftjent min politiske værnepligt, og det er jeg stolt over, siger Brian Mikkelsen.

- Jeg har mega respekt for politik og for de politikere, der er, som jeg synes får ufortjente tæsk.

Spørgsmål: Er der en interessekonflikt i at gå fra at være minister for et område til at stå i spidsen for en interesseorganisation på samme felt?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg synes trods alt, at det er en fordel, at man ved, hvad man snakker om. Og det gør jeg, siger Brian Mikkelsen.

Det er cirka to uger siden, at Dansk Erhverv første gang stak en føler ud til den konservative erhvervsminister for at høre, om han kunne være interesseret i at tage over efter direktøren gennem ti år, Jens Klarskov.

- I starten fik jeg en kontakt fra en headhunter. Der var det meget løs snak. Så har det været meget intensivt hen over Folkemødet, fortæller Brian Mikkelsen.

- Jeg er utroligt glad og beæret over, at Dansk Erhverv spurgte mig, siger han.

Spørgsmål: Men har der været nogle beslutninger, du ikke kunne træffe, eller sager, du måtte udskyde her de sidste par uger, fordi du har været i de her overvejelser?

- Nej, fordi den endelige beslutning er først blevet truffet her i weekenden for mit vedkommende. Og der er jo et sammenfald i, at jeg kæmper for dansk erhvervsliv.

- Det har jeg gjort som erhvervsminister og det vil jeg også gøre som direktør for Dansk Erhverv, siger Brian Mikkelsen.

Mikkelsen er med afstand den mest erfarne blandt de nuværende konservative ministre og folketingspolitikere. Han har siddet i Folketinget siden 1994 og blev minister første gang i 2001.

Brian Mikkelsen ønsker ikke at give sin egen vurdering af, hvad hans farvel betyder for partiets chancer ved næste folketingsvalg.

- Nu lægger jeg den partipolitiske kasket. Nu bliver jeg helt upolitisk og skal samarbejde med alle partier om at skabe gode vilkår for dansk erhvervsliv sammen med mine mange kolleger i Dansk Erhverv, siger han.

- Det glæder jeg mig bare så meget til. Så det bliver uden mig i politik og uden mig til at kommentere politik.

/ritzau/