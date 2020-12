Britisk mutation sender danskere i karantæne i Israel

To ugers tvungen selvisolation og to ture til testcenteret venter fremover danskere, der rejser til Israel.

Israel skærper indrejserestriktioner for rejsende, der kommer til landet fra Danmark.

Det sker, fordi en ny variant af coronavirus, der menes at være opstået i Storbritannien, er fundet i Danmark. Det skriver den israelske avis Haaretz.

Rejsende fra Danmark, Storbritannien og Sydafrika skal nu gå i to ugers selvisolation på et karantænehotel, når de ankommer.

I løbet af selvisolationen skal de desuden testes to gange.

Israels udmelding kommer i kølvandet på, at Italien, Holland og Belgien har indført et reelt indflyvningsforbud fra Storbritannien, hvor den nye coronavirusvariant for alvor er begyndt at sprede sig.

NRK skriver, at også Norges regering overvejer et indrejseforbud fra Storbritannien. En unavngiven kilde oplyser desuden til AFP, at også Tysklands regering overvejer det samme.

SSI skrev i en pressemeddelelse onsdag, at de var blevet gjort opmærksom på den nye variant af coronavirus af Storbritannien.

De skrev samtidig, at der hidtil var fundet ni tilfælde af varianten i Danmark.

Mellem den 14. november og den 3. december blev der påvist ni tilfælde af varianten. Heraf var seks i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland på samme adresse.

Ifølge de britiske myndigheder er den nye variant, der går under navnet N501Y, farligere, fordi den smitter op til 70 procent mere end den almindelige coronavirus.

Varianten menes dog ikke at påvirke effekten af vaccinen. Den gør heller ikke folk mere syg, end den almindelige coronavirus gør.

Den har især været på spil i det sydøstlige England, hvor den i sidste uge stod for 62 procent af de nye smittetilfælde i hovedstaden, London.

I Storbritannien har regeringen sat ind over for spredningen af denne nye variant med skærpede restriktioner. Derfor er en masse folk blevet advaret mod at rejse hjem til deres familier for at holde jul.

/ritzau/