Britt Bager og Karen Ellemann kommer i front for Venstre

Britt Bager bliver ny politisk ordfører og Karen Ellemann bliver gruppeformand efter Søren Gade.

Britt Bager (V) er valgt som politisk ordfører for Venstre, og Karen Ellemann er valgt som ny gruppeformand.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde på forhånd gjort det klart, at han ønskede, at Karen Ellemann skulle efterfølge Søren Gade på den magtfulde post som gruppeformand.

Men til den højt profilerede post som politisk ordfører var der flere kandidater, oplyste Britt Bager selv på vej ind til det møde torsdag morgen, hvor valget skulle finde sted.

Men valget endte som et fredsvalg, altså et valg uden afstemning.

Posten som politisk ordfører er blevet ledig, efter at den tidligere politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen (V), onsdag blev udnævnt til miljø- og fødevareminister.

Posten som gruppeformand skal besættes, fordi den nuværende gruppeformand, Søren Gade (V), stiller op til Europa-Parlamentet næste år.

Britt Bager siger til TV2 Østjylland:

- Jeg er beæret og ydmyg over for den kæmpe opgave, det er at være politisk ordfører. Men når jeg har sagt ja til jobbet, er det også fordi, jeg tror, jeg kan bibringe posten en ny og anderledes profil.

- Når man går ind i politik, så gør man det helhjertet, og hvis man ikke siger ja til sådan en post, så skulle man ikke være gået ind i politik. Jeg kan ikke udfylde Jakob Elleman-Jensens store sko, jeg skal finde mine egne sko at gå i.

/ritzau/