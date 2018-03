Brobygger mellem forskningen og folket

Anja C. Andersen er udnævnt til Danmarks første professor i offentlighedens forståelse for videnskab. Det vil hun bruge til at løfte niveauet i debatten.

Hun er en af de mest prisvindende forskere herhjemme og har høstet bred anerkendelse for sin formidling af naturvidenskab.

Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at valget faldt på den 52-årige rumforsker Anja C. Andersen, da Københavns Universitet udpegede landets første professor i offentlighedens forståelse for videnskab.

Nu får hun til opgave at bruge sin smittende begejstring til at give universiteternes forskning en mere central rolle i samfundet. Det vil hun fortælle om tirsdag ved sin tiltrædelsesforelæsning.