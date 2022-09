Brøndby-fan løsladt i trøjesag efter flere uger bag tremmer

25-årig fodboldfan er på fri fod igen, men er fortsat sigtet for ulovligt at have tvunget FCK-trøjer af fans.

I cirka tre en halv uge nåede en 25-årig Brøndby-fan at sidde varetægtsfængslet for at have tvunget et halstørklæde og fodboldtrøjer fra FCK-fans i et S-tog.

Men mandag i denne uge blev han løsladt. Det oplyser Københavns Politi torsdag.

- Den pågældende person blev løsladt af politiet den 5. september. Han er fortsat sigtet i sagen, og efterforskningen pågår endnu, skriver politikredsen i en mail til Ritzau.

Den 25-årige fodboldfan blev i Københavns Byret sendt bag tremmer den 11. august. Siden blev fængslingen af ham forlænget ved et retsmøde den 31. august.

Årsagen var, at dommeren fortsat mente, at der var en risiko for, at den sigtede kunne påvirke efterforskningen. Men grundlaget eller behovet for at holde ham indespærret er altså ikke længere til stede.

Den 25-årige gulvlægger begik ifølge anklagemyndigheden røveri, da han tvang halstørklæde og trøjer af FCK-fansene.

Han har dog kun siddet fængslet for mistanke om ulovlig tvang, der er mindre alvorligt i juridisk forstand.

Ved retsmødet i sidste uge fik manden mulighed for at sige et par ord via videoforbindelse fra arresten.

- Jeg fortryder, og jeg er fuldstændig færdig med fodbold. Jeg har fået en kæmpe lærestreg, lød det.

Sagen drejer sig konkret om tre episoder, der udspillede sig i et S-tog søndag 7. august efter en fodboldkamp i Parken mellem Brøndby og FCK. FCK vandt 4-1.

Manden erkender, at han flåede et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af.

Derudover er han sigtet for et tredje tilfælde angående en trøje, men her mener han, at der må være tale om en anden gerningsmand.

Da han blev fremstillet i retten første gang, fortalte han, at han var sur over nederlaget, og at der i S-toget efter kampen opstod dårlig stemning. Det slog klik, da nogle unge FCK'ere råbte "god tur hjem".

I sigtelsen hedder det, at han tog trøjer og halstørklæder som "trofæer", men det afviser han.

/ritzau/