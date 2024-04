Brøndbys borgmester går på pension efter otte år

Kent Magelund (S) stopper som borgmester i Brøndby den 31. maj efter otte år på posten. Årsagen er, at han går på pension.

Det skriver Brøndby Kommune på Facebook.

- Efter moden overvejelse og mange år i kommunalbestyrelsen ønsker jeg nu at lade mig pensionere, mens helbredet stadig er til det.

- Det er fantastisk at slutte sit arbejdsliv i den kommune, jeg næsten er vokset op i fra barnsben, og hvor jeg har været lærer i 37 år, før jeg blev borgmester, udtaler Kent Magelund i opslaget.

72-årige Kent Magelund blev valgt ind i Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse i 2009.

Han overtog borgmesterposten den 1. marts 2016 efter Ib Terp (S), som måtte give borgmesterkæden videre på grund af sygdom.

Han har tidligere udtalt til Sjællandske Nyheder, at "den måde, jeg blev borgmester på, var mærkelig".

- Meningen var, at jeg skulle lære af Ib i det første år, men han ringede pludselig til mig i november 2015 og fortalte, at jeg skulle søge orlov fra mit arbejde som lærer, sagde Magelund i forbindelse med et fødselsdagsportræt i 2021.

Den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune skal udpege en ny borgmesterkandidat på et kommunalbestyrelsesmøde den 22. maj.

/ritzau/