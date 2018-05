Brøndbys mangeårige bykonge er død

Kjeld Rasmussen, der var borgmester i vestegnskommunen i 39 år, er død. Han blev 91 år.

Danmarkshistoriens længst siddende borgmester, socialdemokraten Kjeld Rasmussen, er død. Det oplyser folketingsmedlem Morten Bødskov (S) på vegne af familien. Han blev 91 år.

Kjeld Rasmussen blev valgt til borgmester i Brøndby i 1966, en post han besad frem til 2005.

Kjeld Rasmussen har således haft stor indflydelse på Brøndbys udvikling fra bar mark til en moderne kommune, der ikke mindst er kendt for sit fodboldhold.

For to år siden forklarede han i et interview med lokalavisen Folkebladet, hvorfor sporten var så vigtig for ham.

- Det er en sammenhængskraft alle disse mennesker imellem, fordi uanset alder, uanset uddannelse, uanset hvor du kommer fra, og uanset hvordan du opfører dig, hvis du kan navigere på et hold i cricket, håndbold og fodbold, så er det sådan, at man hjælper hinanden, sagde Rasmussen.

Kjeld Rasmussen var om nogen inkarnationen af den socialdemokratiske vestegnsbykonge. Og han var en af de markante stemmer, der fra slutningen af 1980'erne gentagne gange advarede om, at den danske integrationspolitik var på forkert kurs.

Et synspunkt, som den socialdemokratiske partiledelse siden har givet vestegnsborgmestrene ret i.

Kjeld Rasmussen blev uddannet cand.jur. i 1955 og var fra 1958 advokat med møde for Højesteret.

Kjeld Rasmussen blev 91 år og sov stille ind lørdag. Han efterlader sig hustru, børn og børnebørn.

