Brøndbys guldfest øger smitterisiko - professor er ubekymret

Smitten vil ikke at løbe ud af kontrol, selv om der blev festet godt igennem i Brøndby, vurderer professor.

Brøndbyfans i tusindvis festede mandag, da fodboldklubben sikrede sig sit første mesterskab i 16 år.

Billeder fra festlighederne i og omkring stadion viser, at det foregik i tætte flokke, og at langtfra alle bar mundbind.

Det giver "naturligvis" en øget risiko for smittespredning, men er derudover ikke grund til større bekymring. Det vurderer Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

- Isoleret set i forhold til smitte, så er det klart, at der naturligvis er øget smitterisiko. Det er der ingen tvivl om.

- Men samtidig skal vi huske, at der er rigtig mange af dem i risikogruppen, der er vaccinerede, så selv med øget smitte blandt de yngre brøndbyfans, så vil der ikke være mange, de kan smitte videre til og give alvorlig covid-19, siger han.

Brøndbys fanklub havde før kampen sendt opfordringer til, at tilhængerne blev testet og læste godt op på coronaretningslinjerne.

Og selv om fejringerne mestendels foregik udenfor, kan øget smitte nok ikke undgås, vurderer professoren.

- Det er klart, at når man fester og er så mange mennesker så tæt, så vil der være øget smitterisiko, uanset om det er inde eller udenfor.

- Men langt de fleste i risikogrupper er vaccinerede, så jeg synes måske også, at de skal have lov til at slippe lidt fri efter 16 år uden mesterskab. Så jeg er ikke forarget, siger Søren Riis Paludan

Flere kommuner på den københavnske vestegn ligger højt på listen over kommuner med mest smitte. Det gør ifølge Søren Riis Paludan smitterisikoen større, men betyder ikke nødvendigvis, at smitten løber ud af kontrol.

- Vi skal også huske, at vi har sæsonen med os. Og vi havde tilsvarende diskussioner sidste år med nogle demonstrationer og andet. Det kommer ikke til at løbe ud af kontrol, siger han.

Forud for kampen var der fokus på, om coronarestriktionerne blev overholdt. Der er i øjeblikket et udendørs forsamlingsforbud på 100 personer.

Men forsamlingsforbuddet betyder dog ikke noget, hvis en borger anmelder en demonstrationer, som godkendes af politiet.

Og det var netop tilfældet mandag eftermiddag, hvor Københavns Vestegns Politi havde modtaget tre anmeldelser.

/ritzau/