Prins Joachim og Marys storesøster deltager i tronskifte

Den kommende weekends tronskifte kommer til at foregå uden besøg fra alle den snart nytiltrådte kong Frederik X's svigerinder og svoger.

Prins Joachims kone, prinsesse Marie, bliver i hjemmet i Washington D.C. i USA, mens prinsen selv deltager i proklamationen af sin bror søndag.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling.

Derudover vil kun den ene af kronprinsesse Marys søskende rejse til Danmark for at deltage i festlighederne.

Det er den kommende dronnings ældste søster, Jane Alison Stephens, der tager rejsen.

Prins Joachim rejser hjem igen mandag, da han vil deltage i en del af planerne i Folketinget dagen efter tronskiftet. Hvordan og hvilken del er uvist.

Hvorvidt grever, komtesser, prinser og prinsesser, der er børn af kongefamilien, vil deltage i weekendens festligheder, vil kongehuset ikke oplyse.

Når Danmark officielt går fra at have en dronning som overhoved til en konge søndag eftermiddag, vil der efterfølgende blive afholdt en kort kur.

Det vil være kongeparrets første kur. I kongehusets program for søndagen fremgår det, at særlige gæster er indbudt til kuren. Hvem der her er tale om, vil først blive oplyst på dagen.

En ting er der dog sikkert. Det bliver ikke kongehusets royale venner fra resten af Europa.

Både det svenske, belgiske og hollandske kongehus og Buckingham Palace oplyste til Ritzau mandag, at de ikke vil deltage eller være i Danmark i weekenden.

Det kan godt være, at den britiske og den svenske og kongefamilie ikke deltager i tronskiftet søndag. Men meget tyder på, at der til gengæld er mange andre, der ønsker at tage del i dagen.

Molslinjen melder om 25 procent flere bookinger på færgeoverfarten mellem Jylland og Sjælland forud for tronskiftet i hovedstaden på søndag.

Hos DSB er der også rift om billetterne mellem landsdelene forud for weekendens store begivenhed.

