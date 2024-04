Brosten fra Pusher Street tages hjem som minde

En efter en bliver brostenene på Pusher Street på Christiania lørdag formiddag vippet op af jorden med spader, som de fremmødte har taget med.

Og det er ikke kun christianitterne selv, der står for at fjerne stenene. Alle fremmødte må hjælpe til og tage en sten med som minde fra lørdag, hvor Pusher Street endeligt opgraves.

Peter Hersom er tidligere beboer på Christiania. Lørdag er han taget fra Roskilde, hvor han bor for at overvære den historiske dag og få en del af historien med hjem.

- Det var meget vigtigt for mig (at være her i dag, red.). Det bliver en dag, hvor det bliver sjovt at sige, man var her, siger han.

Peter Hersom har samlet sig en bunke af brosten, som han vil tage med hjem som et minde.

- Det kommer nok til at blive et sted, der bliver husket senere hen.

Peter Hersom havde en drøm om at tage mange af stenene med hjem, som han kunne give videre til venner og bekendte. Men måtte i løbet af formiddagen erkende, at stenene er lidt for tunge.

En anden, der lørdag er mødt op for at hente brosten med hjem, er Mark. Hans bror Lucas mistede som 23-årig livet, da han blev skudt på Pusher Street.

Over for Ekstra Bladet fortæller Mark, at han er kommet for at få brosten med fra det sted, hvor hans bror blev dræbt.

- Det var de sten, min bror åndede ud på. Det er det sidste minde, vi har, fra han var i live, siger han til mediet.

Lørdag er det planen, at alle brosten på Pusher Street på Christiania skal graves op for at komme narkohandlen på Christiania-gaden til livs.

En christianit tog lørdag formiddag hul på opgravningen af Pusher Street ved at fjerne den første brosten.

Menneskemængden brød ud i jubel, da gadens første brosten blev fjernet klokken 10.

Det var to børn, som samlede den løse sten op fra jorden som de første.

Siden blev den overrakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S).

/ritzau/