Brostrøm: Der skal kigges på flere coronatiltag

Der kan blive behov for yderligere coronarestriktioner i Danmark, siger Sundhedsstyrelsens direktør tirsdag.

Direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, mener, at der skal kigges på yderligere tiltag for at bremse smitten med coronavirus i Danmark.

Det siger han på et pressemøde om coronasituationen tirsdag eftermiddag.

- Der ligger en erkendelse af, at det vi gør nu, nok ikke er tilstrækkeligt, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke løfte sløret for, om der er kig på specifikke restriktioner. Hun afventer Epidemikommissionens anbefalinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Søren Brostrøm peger på, at smitten med den nye Omikron-variant i Danmark er bekymrende.

Han understreger, at det er en politisk beslutning, hvilke tiltag man vil indføre. Men han mener, at et af de områder, der skal kigges på er nattelivet.

- Noget af det, som virkelig giver risiko, er, når man er mange mennesker tæt samlet indendørs, hvor det er svært at overholde Sundhedsstyrelsens mange gode anbefalinger, siger han.

Sundhedsmyndighederne har tirsdag også besluttet, at man ikke længere skal isolere ud i tredje led. Det vil sige nære kontakter til nære kontakter til Omikron-smittede.

Status tirsdag eftermiddag er ifølge SSI, at der er fundet 398 tilfælde med Omikron-varianten i Danmark.

Selv om Søren Brostrøm mener, at især indendørs forsamlinger, hvor folk har indtaget alkohol, kan viderebringe smitte, vil han ikke direkte gå ud og fraråde julefrokoster.

Han nævner på pressemødet, at Sundhedsstyrelsen vil holde fast i at holde deres julefrokost den 17. december - men i en afdæmpet form.

Når Epidemikommissionen er kommet med sin indstilling til, hvorvidt den anbefaler nye restriktioner, er det op til Folketingets Epidemiudvalg, om der skal nye restriktioner på bordet.

I udvalget sidder politikere fra Folketingets partier. Der må ikke være flertal imod tiltag i epidemiudvalget.

/ritzau/