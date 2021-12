Brostrøm: Familie-julehyggen skal ikke aflyses. Men tag hensyn til de ældste i familien

På onsdagens pressemøde om nye corona-restriktioner opfordrede Søren Brostrøm på det kraftigste til, at julefrokoster og andre større forsamlinger på arbejdspladser aflyses. Men har man planlagt juleklip med niecerne i weekenden eller familiejulefrokost 2. juledag, kan man være mere rolig. For direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortalte, at anbefalingen om at aflyse ikke gælder mindre og private sammenkomster.

Han ser dog gerne, at man er opmærksom på de gode råd som afspritning og afstand, og at man tager lidt ekstra hensyn til de ældste familiemedlemmer og holder lidt ekstra afstand til dem.

Og hvis alle, der er til stede, er vaccineret, så kan det sagtens blive en god – og forsvarlig – jul, lød det.