Brostrøm forsvarer udskældt tabletbehandling mod covid-19

Sundhedsstyrelsen forsvarer brugen af en ellers udskældt corona-pille. En pille, der skal forhindre alvorlig sygdom.

Sagen drejer sig om de 50.000 piller fra medicinalvirksomheden Merck, som Danmark foreløbig har købt.

Det indkøb har mødt kritik. Blandt andet fra praktiserende læger, der over for flere medier har sat spørgsmålstegn ved, hvor effektiv behandlingen er.

Men Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, forsvarer brugen af pillen.

- Vi har ikke prøvet at gøre det til et mirakelmiddel. Men vi kan i bedste fald - til de rigtige personer i risiko - forebygge nogle dødsfald. Det er noget, der er værd at tage med, også i den situation vi står i nu med hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant, siger han til DR.

Pillen er endnu ikke godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Men 16. december gav Lægemiddelstyrelsen en midlertidig tilladelse til, at coronapillen kan blive udleveret fra et apotek efter ordination af en læge.

Men flere læger har rejst kritik af, at de danske sundhedsmyndigheder har været for hurtig ude.

- Vi synes, at dokumentationsgrundlaget er virkelig, virkelig spinkelt. Vi er bange for, at vi bruger et middel, der i bedste fald er uvirksomt og i værste fald udsætter folks behandling for sygdommen, har Anders Beich, talsmand for coronaområdet i Dansk Selskab for Almen Medicin, udtalt til DR.

Men ifølge Søren Brostrøm giver det mening at anvende pillen i forhold til nogle klart afgrænsede målgrupper.

- Vi har nogle uvaccinerede og nogle af de allerældste, som er særligt sårbare, på trods af at de har fået det tredje vaccinestik. Det er lige præcis den risikogruppe, vi har udpeget.

- Hvis vi kan forebygge 30 indlæggelser og et par dødsfald, som er det, de foreløbige tal peger på, så mener vi, det er værd at tage med, siger Søren Brostrøm til DR.

Sundhedsstyrelsens direktør siger til Ritzau, at man løbende følger med i de data, der kommer omkring pillens effektivitet.

- Det er klart, at hvis der kommer nye data eller nye vurderinger fra de europæiske lægemiddelmyndigheder, så er det noget, vi tager ind og kigger på.

- Hvis de nye data ikke er så gode som de foreløbige, vi kigger på, omgør vi selvfølgelig vores beslutning, siger han.

/ritzau/