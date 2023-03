Brostrøm varsler grundigt servicetjek efter kræftsag

Hvad det konkret ender med, kan Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ikke sige endnu.

Men han tror på, at det ender med, der bliver strammet op på reglerne efter en kræftsag fra Aarhus, der er vokset i omfang.

Det siger han mandag, efter at han holdt møde med landets regioner.

Sagen begyndte at rulle, da DR kunne fortælle, at 182 kræftpatienter havde ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

En undersøgelse viste siden, at der var tale om 293 patienter over en periode på lidt mere end et år, der havde ventet over to uger, som loven foreskriver.

Ydermere var overskridelserne ikke blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen, fordi patienterne havde accepteret, at ventetiden blev over to uger.

Regionen mener, at reglerne er blevet fuldt. Men ifølge juridiske fagpersoner, DR har talt med, er det i strid med reglerne.

Siden kom det frem, at også Region Hovedstaden har undladt at indberette visse overskridelser af ventetiden for kræftpatienter.

- Der laves et grundigt servicetjek på både regler og indberetninger. Det vil jeg tro, munder ud i forstærkede løsninger, lyder det fra Brostrøm.

- Men jeg kan ikke på baggrund af mødet i dag sige, at vi går ud og laver det om.

I kølvandet af sagen lancerede sundhedsminister Sophie Løhde (V) fredag en genopretningsplan, der skal genskabe tilliden til kræftbehandlingen.

Her fremgår det, at Sundhedsstyrelsen inden 1. juni gennemgå ventetider, kapacitet og overholdelse af ventetider på kræftområdet i alle regioner.

Allerede inden udgangen af april skal styrelsen så komme med et oplæg til en forbedret model for indberetning af ventetider og mulige overskridelser.

Ifølge Søren Brostrøm har regionerne ved mandagens møde fået at vide, at de skal levere flere redegørelser til brug i det videre arbejde.

- Vi mødes allerede på torsdag for at drøfte det igennem, for vi skal gerne have sat ting i gang både før og efter påske.

- Det her er et vigtigt område, og derfor skal vi selvfølgelig også handle hurtigt.

/ritzau/