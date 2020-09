Brostrøm: Bliv hjemme hvis du er småsnottet

Danskerne skal blive bedre til at selvisolere sig, mener direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Hvis du er småforkølet eller sløj, skal du holde dig hjemme fra arbejde.

Det er budskabet fra direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde tirsdag i Eigtveds Pakhus. Her bliver der gjort status på udbruddet af coronavirus.

Generelt mener Søren Brostrøm, at danskerne skal blive bedre til at gå i selvisolation - også selv om man ikke er konstateret smittet.

- Vi skal også gøre det, hvis vi har været nære kontakter, eller hvis vi har haft andre grunde til at blive testet. For eksempel hvis vi er kommet hjem fra et land med højt smittetryk, siger han.

Kontakttallet er i den seneste uge faldet fra 1,3 til 1,1. Dermed smitter 10 personer nu i gennemsnit 11 andre.

Der er i det seneste døgn blevet registreret 392 nye tilfælde af smitte med coronavirus i Danmark.

/ritzau/