Brostrøm forsvarer brug af mundbind: Vi har dokumentation

Sundhedsmyndighederne er "rimelig overbeviste" om, at mundbind virker, siger Søren Brostrøm.

Når danskerne fra torsdag skal bære mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder, er det ikke symbolpolitik, men derimod et valg taget ud fra dokumentation.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde om coronasituationen mandag.

Brostrøm stillede sig selv det retoriske spørgsmål, om myndighederne har "dokumentation for vores udvidede brug af mundbind".

- Ja, det har vi. Det er ikke symbolpolitik. Vi har dokumentation for, at det har supplerende effekt i forhold til yderligere forebyggelse af smitte. Det er et supplement, ikke en erstatning, for de øvrige tiltag vi har, siger han.

- Dokumentationen er der. Den er ikke perfekt. Vi mangler stadig dokumentation. Men vi har rigeligt til at anbefale det, siger Brostrøm.

Spørgsmålet skyldes blandt andet, at det i den seneste uge har været diskuteret, om mundbind overhovedet hjælper på at stoppe smitte med covid-19.

Eksempelvis er et stort dansk studie om effekten af mundbind blevet afvist af mindst tre af verdens førende medicinske tidsskrifter.

To af de danske professorer bag studiet har over for Berlingske antydet, at mundbind ifølge studiet ikke har den store effekt.

Andre har undret sig over, at lande som Italien, Spanien og Frankrig, der i længere tid har haft et udvidet brug af mundbind, alligevel oplever så stor en smittespredning.

Den undren anerkender Brostrøm på pressemødet, men han mener, det havde været værre uden mundbind.

- Det gode spørgsmål er, hvordan epidemiudviklingen havde været i de lande, hvis man ikke havde mundbind. Havde den været større? Formentlig.

- Og der har vi blandt andet fra Tyskland - ganske vist indirekte - dokumentation for, at man får ekstra beskyttelse oveni, når man bruger mundbind.

- Og endnu engang: Vi er rimelig overbeviste om, at dokumentationen er tilstrækkelig til, at vi kan anbefale de tiltag på nuværende tidspunkt, siger Brostrøm.

Desuden mener han, at det er relativt let for de fleste at bruge mundbind. Og Sundhedsstyrelsen har ikke oplevet en stor modstand fra befolkningen, siger Brostrøm.

Det førnævnte danske studie er med 6000 deltagere verdens første store videnskabelige lodtrækningsstudie, der undersøger effekten af mundbind.

Christian Torp-Pedersen, der professor og overlæge ved forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital og står bag studiet, svarer i Berlingske "ja" til, at forskningsresultatet i nogles øjne kan opfattes som kontroversielt.

Berlingske spørger så igen, om man kan "tolke et kontroversielt forskningsresultat i retning af, at der ikke påvises nogen nævneværdig effekt af maskebrug i jeres studie?".

- Jeg synes, at det er et meget relevant spørgsmål, du stiller, svarer Christian Torp-Pedersen til avisen.

/ritzau/