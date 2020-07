Brostrøm: God opførsel og få smittede mindsker behov for mundbind

Gode vaner og lav smitte gør, at Sundhedsstyrelsen holder igen med bredt krav om mundbind, siger direktør.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fra fredag, at danskerne har mundbind med sig, hvis de skal deltage i optog, forsamlinger eller i offentlig transport i myldretiden.

Styrelsen, og styrelsens direktør Søren Brostrøm, har ellers i modsætning til flere andre lande været tilbageholdende med at anbefale mundbind.

Og anbefalingen er fortsat ikke, at alle skal bære mundbind i det offentlige rum, som den er i flere andre europæiske lande.

- Vi har prøvet i Danmark at være meget afbalanceret i forhold til mundbind. Det har været en myte om, at Sundhedsstyrelsen stædig var imod mundbind. Det er ikke korrekt.

- Vi har haft et meget åbent sind og har siden april haft anbefalinger om det på en række områder, som vi også har udvidet, siger Søren Brostrøm.

At anbefalingen omkring offentlig transport og forsamlinger, hvor det kan være svært at holde afstandskravene, kommer nu handler om, at samfundet åbner mere og mere, og at der derfor må forventes at være flere samlet i specielt tog og busser.

At der ikke er kommet en bred anbefaling om at bruge mundbind handler, at det går ganske godt i Danmark.

- Jeg vil særligt fremhæve to ting: Folk har været rigtigt gode til at holde afstand og bruge håndsprit. Og så har vi haft et meget lavt smittetryk i Danmark i modsætning til eksempelvis nogle af landene i Sydeuropa, siger Søren Brostrøm og fortsætter:

- Vi skal hele tiden have balance i vores anbefalinger. Vi skal komme med tydelige anbefalinger men også nogle, hvor det besvær og den byrde, man pålægger folk, står mål med gevinsten.

Med yderligere åbning af samfundet vil smitterisikoen stige. Men Søren Brostrøm er generelt ikke voldsomt bekymret over niveauet.

- Vi har stadigvæk over sommeren haft meget lav smittespredning i Danmark. Men vi kigger selvfølgeligt meget på tallene og efter, om smittekæder er ude og kontrol.

- Jeg synes ikke, vi har grund til voldsom bekymring. Men det er vigtigt at sige, at vi er ikke sluppet af med epidemien, siger Søren Brostrøm og fortsætter:

- Den ramte i starten af marts, og vi har fin kontrol med den, men det er ikke det samme, som at vi ikke allesammen skal have respekt for, at den kan blusse op igen.

- Det er blandt andet derfor, at vi hele tiden vurderer tiltagene. Nu kommer vi tilbage fra ferie, samfundet åbner, den kolde årstid vil få folk til at søge indendørs. Det skal vi være på forkant med.

/ritzau/