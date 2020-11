Brostrøm og Mary taler til ungdommen på demokratifestival

Ungdommens Folkemøde afholdes i år online, men får stadig besøg af politikere og samfundsorganisationer.

Ung under en pandemi, valgretsalder og kønsbaseret vold ude i verdenen.

Det er nogle af de emner, som unge i alderen 15-25 år onsdag skal debattere og diskutere ved dette års udgave af Ungdommens Folkemøde.

Det er femte år, arrangementet afholdes, men i år bliver det dog en kende anderledes, end det plejer.

Coronarestriktioner har nemlig tvunget debatterne ind bag computerskærmene. Normalt samles omkring 25.000 unge på ungdomsuddannelser i Valbyparken i København.

Men online eller ej så er formålet fortsat det samme.

Det fortæller Alberte Bau Larsen, der er projektleder på Ungdommens Folkemøde.

- Vi sætter fokus på unges holdninger, meninger og visioner for fremtiden. Samtidig inviterer vi en masse civilsamfundsorganisationer ind for at fortælle og gå i dialog med unge, siger hun.

Folkemødet, der også bliver omtalt som en demokratifestival, får i år besøg af talere som Søren Brostrøm, kronprinsesse Mary og udviklingsminister Rasmus Prehn (S).

Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, er kaldt ind for - i øjenhøjde med unge - at tale om unges tilværelse under corona.

- Normalt ser man ham på afstand gennem et pressemøde, hvor unge ikke har nogen mulighed for at byde ind.

- Så forhåbentlig føler unge onsdag, at han lytter til dem og deres bekymringer under pandemien, siger Alberte Bau Larsen.

Kronprinsessen og udviklingsministeren vil fortælle om skadelige traditioner og vold mod unge kvinder og piger ude i verden, og hvad Danmark gør for at hjælpe med at løse problemerne.

Selv om det ikke bliver muligt med fysisk fremmøde, har arrangørerne gjort en indsats for, at deltagerne ikke sidder og falder sammen bag skærmene, fortæller Alberte Bau Larsen.

- Vi inddrager unge igennem forskellige quizspørgsmål, og så er det muligt at stille spørgsmål undervejs i nogle af debatterne.

- Derudover er det vigtigt at få sagt, at vi også inviterer et ungepanel ind i studiet, til at diskutere alle emnerne. Så unge også kan blive hørt den vej igennem, siger projektlederen.

