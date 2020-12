Brostrøm: Tag restriktioner med over kommunegrænser

Borgere i 38 kommuner, der delvist lukkes ned, må heller ikke gå på bar eller i biografen i andre kommuner.

Når serveringssteder og kulturinstitutioner på onsdag lukker i 38 af landets kommuner, er det ikke meningen, at man skal tage til en anden kommune for at drikke øl og gå i biografen.

Sådan lyder den kraftige opfordring fra sundhedsmyndighederne på et pressemøde mandag om nye restriktioner.

- Vi har en kraftig anbefaling: Bor man i en af de 38 kommuner, bør man tage sine restriktioner med sig, hvis man krydser til en af de 60 kommuner, som ikke er omfattet, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Går man ud i en anden kommune, skal man gøre, som man ville gøre i sin bopælskommune.

Han siger, at myndighederne endnu ikke opfordrer til at undlade at krydse kommunegrænsen, som man så i de syv nordjyske kommuner.

Men bor man i de 38 udvalgte kommuner, bør man således ikke gå på restaurant, i biografen eller i zoologisk have i kommuner, hvor disse fortsat er åbne.

Det er dog alene en opfordring, understreger rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Det er ikke strafsanktioneret. Det er alene en opfordring, siger han på pressemødet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) understreger ligeledes på pressemødet, at der ikke bliver et udrejseforbud i julen mellem kommunerne.

Med sig selv som eksempel siger hun om mulighederne for at holde jul i en anden landsdel:

- Vi plejer at holde jul i Nordjylland. Jeg vil fortsat kunne tage til Nordjylland og være i familiens sommerhus. Men det vil være uden at gå i biografen i Aalborg, på restaurant eller til koncert, hvis der måtte være en sådan i juledagene.

De 38 kommuner, der delvist lukkes ned, er København, Odense, Aarhus og en række kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Her skal blandt andet barer, restauranter, caféer, museer, teatre, biografer og fitnesscentre lukke fra 9. december til 3. januar.

/ritzau/