Brud med årtiers socialpolitik vil tage tid at realisere

Det høster ros fra sociale organisationer og oppositionen, at statsminister Mette Frederiksen (S) i nytårstalen gør op med krav om aktivering af de mest syge, men det vil tage lang tid at ændre systemet, siger formanden for Rådet for Socialt Udsatte

Den 32-årige førtidspensionist Anja From fra Esbjerg blev glad, da hun hørte statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale. I talen lagde statsministeren op til en ny socialpolitik, hvor de mest syge ikke længere skal sendes i endeløse aktiveringsforløb. Mette Frederiksen ville også hellere have, ”at de mest udsatte mennesker med stofmisbrug kan finde ro og omsorg i et fixerum, end at de skal sidde på gaden med os andre som tilskuere”.

Anja From er medlem af Rådet for Socialt Udsatte og opvokset i et misbrugsmiljø med en mor, der handlede med heroin og hash. Hun var anbragt uden for hjemmet store dele af sin barndom og har i lange perioder været hjemløs.