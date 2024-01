Bryder årelang tradition: Socialdemokrater kan fremover modtage ordener

I omkring 100 år har det i Socialdemokratiet været et princip, at man ikke modtager ordener fra eksempelvis kongehuset.

Men det bliver nu gjort op med det princip. Partiet har på et gruppemøde tirsdag talt om den årelange tradition i forlængelse af, at dronningen abdicerer på søndag.

- Det bliver sådan herfra, at det er op til den enkelte socialdemokrat, om man ønsker at tage imod det. Tiden er en anden, end den var for 100 år siden, hvor den tradition blev fastlagt, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Dermed bryder Socialdemokratiet med en årelang tradition.

Statsministeren erklærede sig i sin nytårstale for royalist, selv om hun bestemt ikke var det som ung politiker. Men det er statsministeren blevet takket være dronning Margrethe, som søndag overlader tronen.

Statsministeren ville selv tage imod en orden, hvis hun blev tilbudt det. Men det er hun ikke blevet.

- Der har været en respekt begge veje om den position, men tingene forandrer sig, det gør Danmark også.

- Vi har et rigtig stærkt kongehus, og med det her ønsker vi at anerkende ikke mindst dronning Margrethes indsats for Danmark, siger Mette Frederiksen.

Det er under et år siden, at debatten sidst blussede op i Socialdemokratiet. Men dengang blev debatten lagt død.

Dengang sagde det nyvalgte folketingsmedlem Frederik Vad, som er tidligere formand for ungdomspartiet, at han ikke skulle være en del af "ordenskapitlet".

På et gruppemøde havde han ifølge A4 Medier valgt "Admiralens Vise" som dagens sang. Sangen latterliggør modtagelsen af ordener, da admiralen i sangen trods ringe evner ender "med kors og bånd og stjerner på".

Modstanden mod ordener stammer oprindeligt fra Påskekrisen i 1920, hvor kong Christian 10. forsøgte at afsætte den daværende regering.

Siden har Socialdemokratiet haft et anstrengt forhold til kongelige ordener.

Daværende formand og statsminister Thorvald Stauning (S) kaldte det overfor Politiken i 1930 for "en ejendommelig levning fra fortiden", der "har et komisk skær over sig".

Dronningens abdikation, som hun varslede i nytårstalen, har fået debatten til at blusse op på ny.

Ligesom Stauning mener Frederiksen, at tiden er en anden. Bare med omvendt fortegn. Hun forholder sig ikke til, at det blot er et år siden, at partiet fastholdt sit princip om ikke at modtage ordener.

- Der er sagt så mange gode og sjove citater gennem tiden. Jeg vil henholde mig til stille og roligt, at vi har et rigtig godt samarbejde med kongehuset. Det har ordensspørgsmålet ikke haft indflydelse på, siger hun.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) betegner sig med en populær vending i politik som "ikke-praktiserende republikaner. Hun er alligevel enig med statsministeren.

- Der er udbredt enighed om, at det er en rigtig god idé, hvis det er op til den enkelte, om man ønsker at modtage ordener, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

/ritzau/