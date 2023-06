Brystkræftpatienter rammes af forsinket behandling i hovedstaden

Der er på igen problemer med for lange ventetider for et stort antal kvinder med brystkræft i Region Hovedstaden.

Det skriver Berlingske. Avisen har fået indsigt i fem regionale rapporter om kræftbehandlingen i Danmark, der offentliggøres fredag.

Tre ud af fire kvinder med brystkræft i regionen er de sidste to måneder blevet opereret for sent i forhold til tidsfristerne i kræftpakkerne.

Regionen begynder at tilbyde nogle kvinder, at de kan blive opereret på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

De lange ventetider forventes at fortsætte over sommeren. Regionen frygter, at man ikke vil være i stand til at overholde reglerne for maksimale ventetider.

Det fremgår i en redegørelse til politikerne i regionen, skriver Berlingske.

Ifølge mediet, er det ikke kun kvinder med brystkræft, der risikerer, at få overskredet behandlingsgarantien.

I redegørelsen, der udkommer samtidigt med de fem regionale rapporter, fremgår det, at der også er betydelige udfordringer med indsatsen for patienter med flere andre kræftsygdomme.

Det gælder patienter med mave- og tarmkræft, prostatakræft, gynækologisk kræft og lungekræft.

Det er ikke første gang, at der specifikt er problemer med behandlingen af brystkræft i Region Hovedstaden.

Lovgivningen siger, at der skal være to år mellem screeninger for brystkræft - og maksimalt to år og tre måneder.

I marts skrev Berlingske, at gennemsnittet gennem en lang periode har været på to år og seks måneder.

Ifølge mediet fremgår det af redegørelsen til politikerne, at screeningsprogrammet er på vej op i omdrejninger, men at programmet har opsporet et stort antal kvinder, som nu skal behandles for brystkræft.

Medlem af Region Hovedstadens forretningsudvalg Leila Lindén (S) erkender, at brystkræftpatienterne står i en "trist situation".

- Det er dårlige, kedelige tal, vi ser her. Vi vil jo helst kunne leve op til alt, hvad vi skal. Men vi mangler folk, og der kommer langt flere kvinder ind i systemet, og det presser kapaciteten, siger hun til Berlingske.

