B.T.-redaktør fyret efter sms-sag

En redaktør på B.T. er blevet opsagt, efter at han har overtrådt advarsel om, at han skulle ændre adfærd.

En redaktør på B.T., der har sendt "en chikanerende besked" til en ansat på mediet, er blevet fyret. Det skriver B.T.

Konstitueret chefredaktør Jonas Kuld Rathje siger, at der er sendt en ny besked, efter at den samme redaktør tidligere har fået en advarsel for beskeder, han havde sendt til en tidligere studentermedhjælper.

- Jeg kan bekræfte, at det er en redaktør, som tidligere har fået en advarsel, og afskedigelsen sker på baggrund af en ny henvendelse, som vi får af vores tillidsfolk lørdag, siger Jonas Kuld Rathje til B.T.

Det er ifølge tillidsrepræsentant Rasmus Skat Andersen en løstansat, der fredag sendte en mail, der først bliver set lørdag. Han kontakter efterfølgende HR-afdelingen. Mandag har han møde med ledelsen, hvor sagen bliver drøftet.

Det var den tidligere studentermedhjælper Anne Louise Rüthe, der først satte fokus på redaktøren, da hun viste de beskeder, han havde sendt til hende, da hun arbejdede på B.T.

Ifølge B.T. har i alt otte studentermedhjælpere beskrevet en række krænkende oplevelser med den nu fyrede redaktør.

Fyringen kommer, kort tid efter at Michael Dyrby forlod jobbet som chefredaktør, efter at han indrømmede upassende adfærd under sit tidligere job på TV 2.

I den forbindelse sagde Anders Krab-Johansen, administrerende direktør i Berlingske Media:

- Michael Dyrby har under hele sin ansættelse som chefredaktør på B.T. opført sig ordentligt, og vi har haft en alvorlig samtale, og han kender mine synspunkter og mine forventninger, og derfor fortsætter samarbejdet.

Desuden sagde han, "at man på min vagt på Berlingske Media opfører sig ordentligt. Det betyder nultolerance over for sexisme".

Anders Krab Johansen har ifølge den tidligere studentermedhjælper Anne Louise Rüthe været bekendt med sms-korrespondancen og dens indhold.

/ritzau/