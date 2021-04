Bulgarsk vognejer snød med køre-hviletid - risikerer kørekortet

Chauffør får bøde for at tale i mobil og står også til at miste kørekortet for at snyde med køre-hviletid.

En bulgarsk lastbilchauffør, der også er direktør for sit eget vognmandsfirma, har fået en bøde på 157.500 kroner for at tale i mobil, men han kørte.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Men dermed er chaufførens trængsler ikke overstået, da han blev standset torsdag af en patrulje fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi

Lastbilchaufføren blev standset på Silkeborgmotorvejen ved Låsby, da han talte i mobiltelefon, mens han kørte.

En teknisk undersøgelse af lastbilen viste også, at lastbilens takograf var blevet manipuleret. Manipulationen betød, at takografen ville kunne registrere hvil, selv om lastbilen kørte.

På den baggrund stod chaufføren til en bøde på 157.500 kroner. Chaufføren erkendte sigtelserne. Men han kunne ikke fremskaffe de 157.500 kroner. Derfor blev lastbilen taget med af politiet.

Sagen skal senere for retten i Horsens. Domstolen skal afgøre, om chaufføren også skal have en ubetinget frakendelse af førerretten.

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært den vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

/ritzau/