Bunkevis af fejl i installationerne på diskoteker og barer

Det er mere reglen end undtagelsen, at Sikkerhedsstyrelsen har fundet fejl i installationerne hos de barer, diskoteker og caféer, den har besøgt i 2021.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse mandag.

- Det er en farlig cocktail, hvis der er slidte elinstallationer, som kan være årsag til brand, samtidig med, at nød- og panikbelysningen ikke fungerer.

- Særligt på steder, hvor der kommer rigtigt mange mennesker i aften- og nattetimerne, skriver kontorchef Søren Assenholt Muff i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er der aflagt 115 kontrolbesøg i 2021, hvor man har undersøgt elinstallationerne på barer, diskoteker og caféer. Kun 13 steder var installationerne helt i orden.

72 steder kunne styrelsen nøjes med at vejlede om, hvordan fundne fejl kunne udbedres. Men hele 30 steder var fejlene så markante, at der blev udstukket påbud.

Der var udbredte problemer med, at ledninger ikke var monteret ordentligt og at installationerne ikke var vedligeholdt.

Ved hvert andet tilsyn blev der fundet skader eller manglende mærkning af eltavler. Det giver risiko for, at der kan samles støv i dem eller at skadedyr kan komme ind. Hvilket udgør en brandfare.

- Selv om en eltavle mest er noget, man lægger mærke til, når der er problemer med strømmen, skal tavlen holdes i orden. For eksempel er det en dårlig idé at bruge pladsen foran eltavlen som lagerplads.

- Det betyder, at man ikke kan komme til eltavlen, hvis der springer en sikring, og man risikerer også at beskadige eltavlen, skriver Søren Assenholt Muff.

Der er generelt stor fokus på brand- og elsikkerhed på diskoteker efter enkelte, store katastrofer. Blandt andet i Göteborg i Sverige i 1998, hvor 63 personer omkom.

/ritzau/