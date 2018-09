Bupl: Kommunal sparekniv i budgetter kan koste pædagoger

Det ser trist ud, siger pædagogernes formand om udsigt til besparelser på børneområdet i kommunale budgetter.

Der er udsigt til, at der bliver længere mellem pædagogerne på landets institutioner med forslagne til næste års kommunale budgetter.

Det forudser Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening (Bupl), der har gennemgået de forskellige budgetforslag i landets 98 kommuner.

Det er først 15. oktober, at kommunalbestyrelserne skal have vedtaget budgetterne. Men det ser skidt ud, for der lægges op til rigtig mange besparelser, vurderer formand Elisa Rimpler.

- Vi står med historisk dårlige normeringer og et børnetal, som eksploderer over de kommende ti år.

- Konsekvensen er, at man har flere lukkedage, får dårligere normeringer, kortere åbningstid eller at børnene skal rykke fra vuggestue til børnehave tidligere, siger hun.

I år er der ifølge Bupl 43 kommuner, der tilsammen lægger op til at spare for 137 millioner. Sidste år var der ifølge foreningen 13 kommuner, der lagde op til at spare for 30 millioner kroner.

Set i lyset af det udspil til finansloven, hvor regeringen har sat flere millioner af til området, undrer det formanden.

- Vi er nødt til at råbe op, inden alle besparelserne er gennemført. Det er så tydeligt, at det er børnene, der kommer til at holde for til næste år, fordi der ikke er en regulering på vores område, siger Elisa Rimpler.

Hun peger på, at der ikke ligesom i skolerne er klasselofter eller målsætninger for, hvor mange der skal være pædagoger.

- Der er frit spil på børneområdet, siger formanden.

I Aarhus er der et sparekatalog med besparelser på 35,4 millioner kroner på vej i 2019. Det fik en gruppe forældre til at demonstrere ved rådhuset torsdag.

Eva Borchorst Mejnertz (R), der er forkvinde for Børne- og Ungeudvalget i kommunen påpeger, at forhandlingerne stadig er i gang. Mandag mødes alle partierne til en stor drøftelse.

- Der forventer jeg, at vi kan blive enige om at pille en hel del af de spareforslag ud, der vedrører området for de nul til seksårige, siger hun.

Hun påpeger, at hun vil gøre alt, hvad hun kan, for at besparelserne ikke rammer normeringer.

I Svendborg Kommune planlægger man besparelser på 5,4 millioner kroner på børneområdet i 2019. Men det er ikke så meget i det store billede, påpeger borgmester Bo Hansen (S).

- Indtil nu har Svendborg Kommune skullet spare 69 millioner kroner. På den måde er 5,4 millioner kroner på et børneområde faktisk ikke så meget i forhold til den procentvise andel af vores budget, siger han.

/ritzau/