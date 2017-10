Bupl om ny lov: Vigtigt skridt væk fra test til leg

En ændring i loven, om hvordan landets daginstitutioner skal drives, er på vej med fokus på leg og dannelse.

Med en ny dagtilbudslov skal fokus i landets børnehaver flyttes væk fra læring og forberedelse til skolen og i stedet være på leg og dannelse.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Bupl, der har været inddraget i processen med loven, glæder sig over de kommende ændringer.

- Vi synes, det er vigtigt, at vi tager et skridt væk fra både test og skoleficiering af daginstitutionerne, siger Elisa Bergmann, formand for Bupl, og fortsætter:

- Det er rigtigt positivt, at det, der er vigtigt for barnet - for eksempel legen - er kommet i centrum, og dannelsen er kommet i centrum.

- Det handler ikke kun om, hvad børn skal blive til, og at de skal være parate til skolen. Det handler også om at give børn et godt liv, siger hun.

Forslaget til en ny dagtilbudslov er netop sendt i høring ifølge Jyllands-Posten.

Det er den såkaldte formålsparagraf, som skal ændres. Den angiver, hvordan landets daginstitutioner skal drives.

Miljøet i daginstitutionerne skal ifølge JP ikke længere fremme "udvikling og læring". I stedet skal det være et sted, "hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv"

/ritzau/.