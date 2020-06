Bureauer oplever rejselystne men forvirrede kunder

Danskerne vil gerne rejse, men corona-kriterier får telefonerne til at gløde hos Spies og Bravo Tour.

Hos rejsebureauerne Spies og Bravo Tours oplever man stor interesse blandt danskerne for at flyve sydpå, men mange er også forvirrede over de nye kriterier, der skal opfyldes, før rejser til lande ikke frarådes.

Fra myndighederne lyder det, at et land skal have coronasmitten under kontrol, før man med god samvittighed kan rejse dertil fra den 27. juni.

Det betyder konkret, at et land skal have under 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Desuden skal de have et ordentligt testniveau.

- Det skal vi og vores kunder finde ud af, hvordan vi håndterer. Det er klart, det er en dimension i den her åbningspakke, der kan være svær at håndtere, siger Jan Vendelbo, direktør hos Spies og formand for Rejsearrangører i Danmark, som er charterarrangørernes brancheforening.

Hos Bravo Tours er direktør Peder Hornshøj enig:

- Jeg kan godt forstå, at folk er rundtossede, og det er vi også. Det her med, om man nu risikerer at lukke ned igen, er selvfølgelig en risiko.

- Jeg er dog rimelig fortrøstningsfuld. I de lande, der åbnes for rejse til, skal der meget til, før de kommer i risiko for at blive lukket igen, siger han.

Begge rejsebureauer oplever en massiv efterspørgsel. Særligt, fordi man regnede med, at ikke-nødvendige rejser blev frarådet indtil 31. august.

Men nu kan danskerne altså alligevel komme på sommerferie, og det har skabt fornyet lyst til udrejse.

/ritzau/