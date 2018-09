Rigmand bag burka-bøder: Løkke er terrorist og skal gå af

Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz, som i går mødte op foran Christiansborg for at betale bøder for personer, som har overtrådt tildækningsforbuddet, kaldte under sit besøg statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for terrorist

Rigmanden Rachid Nekkaz var i går i København for at betale bøder for personer, der har overtrådt tildækningsforbuddet i Danmark. Foran Christiansborg stillede han sig op og fortalte, hvordan han anså loven for at være frihedsundertrykkende, og at han har i sinde at betale alle fremtidige bøder, der gives for overtrædelse af loven.

Rachid Nekkaz har efter eget udsagn allerede brugt flere millioner kroner på at betale bøder for personer, som har overtrådt tildækningsforbuddet i Frankrig, Schweiz, Belgien, Østrig, Holland og Tyskland.

”Det er vigtigt at bemærke, at 75 procent af alle kvinder, der vælger at bære niqab i Europa, er af europæisk oprindelse,” sagde Rachid Nekkaz og fortsatte:

”I marts 2018 lavede jeg et løfte om at komme tilbage for at betale bøderne for kvinder, der har valgt at bære niqabben af egen vilje og derfor har fået en bøde. Som lovet er jeg tilbage i dag,” sagde Rachid Nekkaz.

Han er klar til at blive ved med at betale bøder, indtil Danmark afskaffer loven.

”Jeg mener ikke, at niqabben er den mest passende måde at blive integreret til den generelle europæiske livsstil. Men hvis det er folks dybfølte overbevisning, og hvis det er en personlig ting for dem, og de er frie, så vil jeg blive ved med at kæmpe for deres frihed til at udtrykke sig selv,” lød det fra Richard Nekkaz, inden han begyndte at tale om den voksende højrefløj i Skandinavien:

”Skandinavien har været lyspunktet for resten af verden i forhold til tolerance, positivitet, at følge loven og at leve sammen, men på det seneste vil jeg advare om at være forsigtig. I Skandinavien synes der at være en voksende højrefløjsekstremisme, bragt ned over landene af en minoritet af højrefløjspersoner,” sagde Richard Nekkaz.