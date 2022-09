Busser får millioner til coronaudgifter - men ingen energihjælp

Regeringen giver et coronatilskud på 125 millioner kroner til trafikselskaberne, der driver landets busser, og som har manglet passagerer efter coronakrisen.

Det siger transportminister Trine Bramsen (S) efter et møde med kommuner og regioner tirsdag morgen.

- Trafikselskaberne har været til møde om det ekstra covid-19-tilskud, som de har bedt om. Modsat tog og metro har trafikselskaberne haft svært ved at få passagererne tilbage.

- Vi har besluttet at give dem yderligere 125 millioner kroner til den kollektive transport. Det skal ses som et helt ekstraordinært covid-19-tilskud, for det er mange måneder siden, at restriktionerne ophørte, og i månederne med restriktioner fik de kompensation, siger hun.

Pengene skal dække det passagertab, trafikselskaberne har haft siden restriktionernes ophør.

Forud for mødet havde regionerne også udtrykt ønske om penge til de stigende brændstofpriser.

Trafikselskaberne er nemlig ramt af de høje energipriser ligesom også store dele af resten af samfundet.

Men "det er en anden diskussion", som vil "blive diskuteret videre andetsteds", siger Bramsen.

- Det er er en anden krise, nemlig en energikrise. Tilskuddet, vi har diskuteret i dag, handler om følgerne efter coronakrisen, siger hun.

/ritzau/