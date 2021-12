Butikker forventer mange kunder til udsalg trods corona

Til trods for stigende smittetal forventer butikkerne mange handlende mandag og dagene efter, hvor januarudsalget for alvor bliver skudt i gang, og man kan bytte julegaver.

- Jeg tror, vi vil se en ganske almindelig travl byttedag kombineret med tilbud, siger Ditte Opstrup Andersen, der er kommunikationschef i Elgiganten, som har 40 butikker fordelt i landet.

Derfor forventer hun, at der vil være gang i salget af årskalendere, som er det største hit i bogkæden i januar.

I 2020 var detailhandlen lukket det meste af december og under januarudsalget. Dermed er det første gang under coronapandemien, at butikkerne genåbner til januarudsalg.

Det eneste anderledes fra tidligere års januarudsalg er de efterhånden velkendte dyder med håndsprit, mundbind og afstand, lyder det fra butikkerne.

- Det har ikke føltes som meget anderledes, at der nu er endnu en omgang corona, der ruller ud over os, siger Ditte Opstrup Andersen fra Elgiganten.

- Nu har corona jo været her i et par år efterhånden, så det er hurtigt at justere om igen i forhold til de skiftende restriktioner, siger Ditte Opstrup Andersen.

