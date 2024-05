Butikker må afvise 1000-kroneseddel ved køb for under 250 kroner

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har ombestemt sig og vil nu give butikker lov til at afvise en 1000-kronseddel, hvis kunden køber varer for under 250 kroner.

Oprindelig var planen, at butikker kunne afvise pengesedlen ved køb for under 500 kroner.

Men efter ønske fra Ældre Sagen og Forbrugerrådet Tænk har ministeren nu ændret beløbet for minimumskøb ved brug af 1000-kronesedlen. Det fremgår af et ændringsforslag skriver Finans.

Det sker for at "finde en bedre balance mellem hensynene bag lovforslaget og ældres og enliges indkøbsmønstre", skriver Morten Bødskov i et brev til Folketingets Erhvervsudvalg.

Med få undtagelser må butikker i dag ikke afvise kontant betaling i tidsrummet fra klokken 06 til klokken 22, hvis der også modtages betaling med betalingsinstrumenter som betalingskort.

Lovforslaget behandles lige nu i Folketinget, og det skal træde i kraft straks efter vedtagelsen. Ifølge Finans ventes lovforslaget at skulle til afstemning 4. juni i Folketingssalen.

Det blev fremsat på baggrund af, at butikker har meldt om kunder, der vil betale med en 1000-kroneseddel ved helt små køb, lød det fra Erhvervsministeriet i marts.

Fra 31. maj 2025 er 1000-kronesedlen ugyldig i Danmark, og den er derfor ved at blive udfaset.

Et af argumenterne for at udfase 1000-kronsedlen har fra regeringen side været, at den "i høj grad bliver brugt til økonomisk kriminalitet". Det sagde Morten Bødskov tilbage i november sidste år.

I dag anvendes der kontanter ved ti procent af betalinger i fysiske butikker.

/ritzau/