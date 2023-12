Butikker ønsker mulighed for at sige nej til tusindkronesedler

Butikker vil have lov til at afvise kunder, der vil betale småting med tusindkronesedler.

Det skriver DR.

Der er en stor lyst til at betale med de store sedler, efter at Nationalbanken for lidt over to uger siden annoncerede, at de skal udfases, siger De Samvirkende Købmænd (DSK) og Dansk Erhverv til mediet.

Udviklingen bekræftes af Loomis, et af de firmaer, der henter kontanter hos butikkerne. Her modtager man lige nu 50 procent flere tusindkronesedler end normalt.

- Det, vi beder om, er muligheden for at kunne sige nej til tusindkronesedler, hvis man bare kommer ind for at købe en pakke tyggegummi eller et tilsvarende lille køb, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd til DR.

Det er både dyrt og usikkert for butikkerne at ligge inde med de mange byttepenge i perioden frem til 31. maj 2025, hvor tusindkronesedlen udfases, lyder det.

Jannick Nytoft foreslår en småtkøbsgrænse, hvor købet skal være på 100 eller 200 kroner, før butikken er forpligtet til at tage imod en tusindkroneseddel.

/ritzau/