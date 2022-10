Butikker risikerer millionbøder for smage til e-cigaretter

To butikker er blevet taget i at have ulovlige smagsstoffer til e-cigaretter og har nu udsigt til store bøder.

To butikker i Herning og Aalborg kan ende med at få meget store bøder efter at være blevet taget i at have store mængder ulovlige smagsstoffer til e-cigaretter.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

Den slog fredag til i de to butikker. I butikken i Aalborg blev der fundet 135 varianter af smagsstoffer fordelt på i alt cirka 4000 produkter. I Herning fandt Sikkerhedsstyrelsen 114 smagsvarianter og i alt 1646 produkter.

Politiet blev tilkaldt for at beslaglægge de ulovlige varer i de to butikker.

- Nu kigger vi på sagerne, og hvad der er fundet. Når der er blevet solgt ulovlige produkter, laver vi en politianmeldelse og en bødeindstilling, siger Stine Pedersen, der er kontorchef i juridisk afdeling i Sikkerhedsstyrelsen.

- På det her område er der i lovbemærkningerne angivet, at der skal gives en bøde på 10.000 kroner, for hvert ulovligt produkt der er fundet. I og med der er fundet over 1000 produkter, som vi umiddelbart vurderer som værende ulovlige, så bliver det nogle ret store bødeindstillinger, vi kommer til at indsende til politiet.

Siden 1. april har e-cigaretter kun måtte smage af almindelig tobak eller mentol, ligesom almindelige cigaretter.

Sikkerhedsstyrelsen laver for tiden mange tilsyn i butikker, der sælger tobaksvarer.

- Vi har fundet ud af, at det er meget nemt at få fat i de her ulovlige produkter, hvor man kan peppe e-cigaretter op med smage eller dufte, og det er der især mange unge mennesker, der har let adgang til, så det går vi benhårdt efter i øjeblikket, siger Stine Pedersen.

Ved tilsynene i de to butikker i Herning og Aalborg fandt Sikkerhedsstyrelsen også adskillige e-cigaretter, der ikke var emballeret korrekt. Siden 1. oktober har der været påbud om, at emballagen til tobaksprodukter ikke må være tillokkende for unge.

- Det kan koste butikker dyrt, måske endda livet med disse store bøder, og derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at man får ryddet ud i eventuelle ulovlige produkter i både butik og lagerplads, siger Stine Pedersen.

- Det er både ulovligt og derudover konkurrenceforvridende over for alle de indehavere, som har orden i tingene.

/ritzau/