Butiksansatte må droppe mundbind hvis de viser coronapas

Ansatte i detailhandel og offentlig transport kan vise coronapas i stedet for at bruge mundbind fra mandag.

Buschauffører og kassemedarbejdere kan slippe for at bruge mundbind, hvis virksomhederne stiller krav om, at de i stedet kan vise et gyldigt coronapas.

Det har Folketingets Epidemiudvalg bakket op om, oplyser Erhvervsministeriet og Transportministeriet i pressemeddelelser.

Ordningen med coronapas i stedet for mundbind og visir gælder for ansatte i detailhandlen samt ansatte i den kollektive trafik.

Dermed kan man fra mandag den 29. november, hvor kravet træder i kraft, opleve, at man i en dagligvarebutik kan se butiksansatte med mundbind, mens de ansatte i dagligvarebutikken ved siden af går rundt uden, fordi de i så fald har vist et gyldigt coronapas.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger i en pressemeddelelse, at samfundet stadig er åbent, selv om man skal vise coronapas eller bruge mundbind oftere end før.

- Vi kan altså blive ved med at gå på restaurant, i biografen eller tage til koncert og nyde de mange muligheder, som erhvervsdrivende landet over har at byde på. Men der er selvfølgelig fortsat hjælp til dem, der er hårdest ramt.

Virksomheder, der har et fald i omsætningen på mindst 45 procent, kan frem til årsskiftet søge om kompensation for faste omkostninger.

Det er blandt andet HK Handel, der har presset politisk på for en mere fleksibel ordning.

Og udfaldet bliver bifaldet af både Fagbevægelsens Hovedorganisation og erhvervsorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE).

De kalder det enormt glædeligt, at de ansatte i detailhandlen kan slippe for mundbind, som kan være hårdt at bruge en hel arbejdsdag.

- Den her model er et godt og afbalanceret kompromis for alle parter, siger Jacob Kjeldsen, branchedirektør i DI Handel, i en skriftlig kommentar.

Også Dansk Erhverv fremhæver, at det er hårdt at bruge mundbind gennem en hel arbejdsdag.

- Så det er godt, at der tages dette hensyn til de ansatte nu, siger Lotte Engbæk Larsen, der er markedschef for handel ved Dansk Erhverv.

I detailhandlen gælder muligheden for coronapas i stedet for mundbind for dagligvarebutikker, indendørs markeder, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader og takeawaysteder.

I den kollektive transport gælder det for bus, fjernbus, turistbus, tog, letbane, metro, færge, taxi og indenrigsfly.

Passagerne i den offentlige transport og kunder i detailhandlen skal stadig bære mundbind fra mandag.

Man kan få et gyldigt coronapas på tre måder. Den første er, at man er blevet færdigvaccineret mod coronavirus inden for det seneste år. Den næste er, at man inden for det seneste halve år har været bekræftet smittet med coronavirus.

Den sidste er, at man har fået foretaget en negativ PCR-test inden for de seneste 72 timer eller har fået en negativ lyntest inden for de seneste 48 timer.

