Butikskæder: Varer nok hvis der handles som normalt

Der er varer nok, hvis der borgerne handler som normalt, lyder det fra en række butikskæder.

Hvis ellers borgerne handler, som de plejer og ikke øger deres indkøb helt ekstraordinært, er der varer nok.

Det understreger en række butikskæder i en pressemeddelelse.

Billeder viser imidlertid, at der flere steder ved aftenåbne supermarkeder allerede er lange køer for at få lov til at købe ind onsdag aften.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrede onsdag på et pressemøde til, at borgerne herhjemme ikke begynder at hamstre varer.

- Jeg kan være bekymret for, at danskerne begynder at hamstre. Vi har set det i andre situationer, som har været mindre voldsomme, end det vi ser nu. Vi har ikke viden om, at vi skulle stå i en krise og ikke kan få fødevarer.

- Der er ingen grund til at hamstre. Men jeg har allerede her til aften hørt de første eksempler derpå. Jeg opfordrer til, at man bliver i de almindelige indkøbsvaner. Der er ingen grund til at hamstre derude nu, sagde Mette Frederiksen.

Pressemeddelelsen fra ejerne bag blandt andet Netto, Fakta, Superbrugsen og Rema 1000 blev udsendt onsdag klokken 12.30. Den kom altså før myndighedernes seneste tiltag for at mindske spredningen af coronavirus.

Kæderne opfordrer ligesom statsministeren kunder til at handle som de plejer.

- Så vil der være nok til alle, står der i pressemeddelelsen.

