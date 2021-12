Butiksuddannede og landmænd oplæres som vaccinatorer

Op mod 500.000 personer skal kunne blive vaccineret mod coronavirus om ugen, lød budskabet på et pressemøde i Statsministeriet onsdag.

Men vaccinatorer er en mangelvare.

Derfor tager Region Sjælland utraditionelle midler i brug for at skaffe hænder til at kunne tredoble antallet af vaccinerede.

- Vi søger både folk med og uden sundhedsfaglig baggrund. Det at vaccinere er ikke en kompliceret opgave. Det kan man blive oplært til, siger Trine Holgersen, direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Regionen skal op på at vaccinere 70.000 personer om ugen fra midten af december. Det er en tredobling af det nuværende niveau.

- Vi har sagt farvel til 600 medarbejdere i takt med, at vaccinationsindsatsen dalede hen over sommeren. Dem er vi ved at ansætte igen, og derudover vil vi gerne have yderligere 300 medarbejdere, siger Trine Holgersen.

En stor del af de nye medarbejdere er netop nu ved at blive oplært.

- Det spænder bredt. Vi har alt lige fra helt unge, der lige er blevet færdige med gymnasiet, til folk der har arbejdet i butik eller på kontor i mange år.

- Vi har også en landmand og en pilot på skolebænken, forklarer Bettina Tomczyk, specialkonsulent og sygeplejerske i Region Sjælland.

Det er således ikke noget krav, at man skal have en sundhedsfaglig baggrund for at kunne give første, andet eller tredje vaccinestik mod covid-19.

Kursisterne gennemgår et kortere uddannelsesforløb med teori samt øvelser med saltvandsindsprøjtninger i kollegers overarme.

- Det er ikke muligt udelukkende at få sundhedsprofessionelle. Rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og læger er relativt begrænset. De skal jo bruges ude på sygehusene og i primærsektoren, siger Bettina Tomczyk.

Når de ikke-sundhedsprofessionelle vaccinerer, vil der ifølge specialkonsulenten i alle tilfælde være lægefaglig backup til stede.

Der er dog én målgruppe, de nye vaccinatorer ikke kommer til at tage sig af:

Vaccination af børn i alderen 5 til 11 år vil udelukkende blive varetaget af personer med en sundhedsfaglig baggrund.

Også i Region Syddanmark søger man medarbejdere både med og uden en sundhedsfaglig baggrund til at løse opgaver på vaccinations- og testcentre.

I Region Hovedstaden har man valgt at alliere sig med firmaerne Copenhagen Medical og Practio, der har åbnet nye vaccinesteder i Fælledparken og ved Nørreport.

/ritzau/