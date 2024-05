Byggeriet af ny lufthavn i Ilulissat udskydes igen

Arbejdet med at bygge den nye lufthavn i den grønlandske by Ilulissat er yderligere forsinket.

Derfor forventes lufthavnen nu tidligst at åbne i 2026.

Det skriver luftfartsselskabet Kalaallit Airports International i sin årsrapport ifølge det grønlandske medie KNR.

Årsagen er "mangel på mandskab, maskineri og reservedele hos entreprenøren foruden en række opgaver, der har vist sig mere omfattende end planlagt".

- Jeg skal være ærlig og sige, at vi havde håbet på at kunne nå at åbne lufthavnen i Ilulissat senest i 2025, siger Jens Lauridsen, administrerende direktør for selskabet.

- Men samtidig anerkender jeg de udfordringer, Munck Gruppen er stødt på i anlægsarbejdet – og jeg er glad for, at det er lykkedes at blive enige om en realistisk, revideret tidsplan for færdiggørelsen af anlægsprojektet.

Det er ikke første gang, at byggeriet bliver forsinket.

Det skete så sent som i december sidste år, hvor det blev udskudt til at stå klar i 2025. Og før det var målsætningen 2024.

I begyndelsen var det ambitionen, at arbejdet med den nye lufthavnen skulle køre parløb med lufthavnen i den grønlandske hovedstad, Nuuk.

I Nuuk ventes den nye lufthavnsterminal at åbne inden sommerferien, mens en ny landingsbane efter planen kan tages i brug fra november, skriver KNR.

Mediet Sermitsiaq.AG skrev i december, at da politikerne i sin tid besluttede at gennemføre Grønlands største infrastrukturprojekter, var det et krav, at de to lufthavne skulle bygges på samme tid og stå klar nogenlunde samtidig.

Det mødte kritik, fordi flere mente, at det var bedre at udnytte den erfaring, som var opnået ved byggeriet i Nuuk, før man begyndte det andet anlægsprojekt.

/ritzau/