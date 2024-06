Byråd bestiller undersøgelse efter stop for udvidelse af Aarhus Havn

Efter Planklagenævnet i sidste uge satte en stopper for en planlagt udvidelse på 43 hektar af Aarhus Nævn, skal en ekstern undersøgelse nu afdække, hvad der er gået galt i Aarhus Kommunes arbejde med havneudvidelsen.

Det fortæller rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (K) mandag på et pressemøde, skriver lokalmedierne Århus Stiftstidende og TV2 Østjylland.

- Vi må erkende, at der er sket fejl i Teknik og Miljø. Jeg har bedt forligskredsen lov til at lave en ekstern undersøgelse, så det ikke er os, der undersøger os selv, siger Nicolaj Bang ifølge TV2 Østjylland.

Afgørelsen fra Planklagenævnet er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planen om udvidelsen af havnen har været undervejs siden 2018. Udvidelsen blev vedtaget i en lokalplan i juni 2023.

Den er blevet mødt med lokal modstand, der bunder i en frygt for, at havneudvidelsen vil gå ud over klimaet, udsigten ud over Aarhus Bugt og havmiljøet.

Efter planen skulle havnen i første omgang udvides med 43 hektar - hvilket svarer til over 60 fodboldbaner.

Ifølge aftalen kunne der senere udvides med yderligere 36 hektar - omkring 50 fodboldbaner, skrev Radio4 tirsdag.

Det er blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, nogle borgere, der opdrætter muslinger i planområdet, en række foreninger samt Alternativet i Storkreds Østjylland, der har klaget over lokalplanen - og som nu har fået medhold.

I en pressemeddelelse uddyber Nicolaj Bang, at byrådet med den eksterne undersøgelse skal have "genoprettet tilliden til det system, der rådgiver os i det daglige".

- Der er behov for, at vi får et mere klart blik på, om vi havde planfaglig viden og overblik nok i organisationen, og hvad baggrunden var for, at vi traf de beslutninger, vi traf.

- Vi er nødt til at komme et par spadestik dybere i den del af sagen, så vi får en mulighed for at forbedre os. Vi skal have set på vores organisering, og vores kompetencer i det lys, siger Nicolaj Bang i meddelelsen.

På pressemødet mandag lyder det også fra Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), at der er "begået en række formelle fejl" i processen.

- Det er stærkt beklageligt og også meget utilfredsstillende, at vi står i en situation, hvor vi har begået helt åbenlyse formelle fejl i den proces, der er lavet, siger Jacob Bundsgaard ifølge Aarhus Stiftstidende.

Han siger videre, at kommunen stadig har planer om en udvidelse af Aarhus Havn. Forligskredsen i byrådet skal nu "genbesøge en lokalplan", lyder det.

