Byråd tager stilling til navneforandring af Simon Spies Plads

På mandag beslutter byrådet i Helsingør, om man skal sætte gang i processen med en eventuel navneændring af Simon Spies Plads.

Det fortæller borgmester Benedikte Kiær (K).

- Såfremt der er et flertal på mandag, så går man i gang med den sædvanlige proces, om den skal hedde noget andet, om den skal have et nyt navn, og hvordan man så kan finde frem til det, siger hun.

Pladsen, som ligger midt i Helsingør, har været omdiskuteret, siden DR sendte en dokumentar om Simon Spies. Her fortæller tidligere ansatte, hvordan han betalte dem for sex og at få lov til at udøve vold imod dem.

Simon Spies grundlagde i 1956 rejsebureauet Spies Rejser.

Pladsen har siden 1993 været opkaldt efter Simon Spies, som er født i Helsingør. Men førhen hed den Svingelport Plads.

Pladsen skiftede navn til Simon Spies Plads, fordi Simon Spies Fonden betalte for renoveringen af pladsen i 1993.

Onsdag morgen siger Benedikte Kiær til radiokanalen P1, at hun mener, at pladsen bør skifte navn tilbage til Svingelport Plads. Det gentager hun over for Ritzau.

- På baggrund af alle de ting, som er kommet frem, så er jeg der, hvor jeg synes, at vi skal gå tilbage i historien og så egentlig kalde den det, som de fleste egentlig opfatter den her plads som - Svingelport, siger hun.

Hun nævner, at der har været meget debat om pladsen i Helsingør - både før og efter, at dokumentaren blev sendt.

Debatten startede i Helsingør, et stykke tid før dokumentaren blev sendt, på grund af artikler i Helsingør Dagblad, fortæller Benedikte Kiær.

- Vi har et lokalt dagblad, som med udgangspunkt i en tidligere privat assistent, havde lavet en artikel, hvor hun fortalte om de damer, som egentligt ikke var damer, men sårbare piger, siger hun.

Da dokumentaren kom, og Berlingske senere afdækkede Simon Spies' holdning til nazismen, besluttede Benedikte Kiær, at hendes holdning var, at pladsen burde ændre navn.

Pladsen har været udsat for hærværk flere gange, siden DR sendte dokumentaren.

Blandt andet er skiltet, hvor der står Simon Spies Plads, blevet pillet ned, og der er også blevet malet graffiti på pladsen.

/ritzau/