Byråd vil rive op mod 1000 almene boliger ned i Vollsmose

Mindst 1000 almene familieboliger i Vollsmose skal rives ned eller mærkes om, foreslår enigt byråd i Odense.

Mange beboere i Odense-bydelen Vollsmose kan komme til at skulle flytte i den nærmeste fremtid.

Således har et enigt byråd i Odense Kommune tirsdag aften offentliggjort en plan om, at mindst 1000 almene familieboliger i Vollsmose skal rives ned eller ændre status. I dag er der i området omkring 3600 almene boliger.

Planen ventes udført over en lang årrække.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vil ikke sætte tal på, hvor mange boliger der skal rives ned. Dog regner han med, at de fleste vil blive revet ned.

- Jeg har en klar forventning om, at en stor del skal rives ned. Der er noget i grundstrukturen i bygningerne, som jeg er helt sikker på, at ingen ville bygge i dag, siger borgmesteren.

Kommunen skal nu blive enige med boligselskaber og investorer om, hvor mange boliger der skal rives ned.

Boligerne, der ændrer status, bliver til studie- eller ældreboliger i stedet.

Foruden nedrivningen er det planen at bygge 1600 nye boliger, som ikke skal være almene. Ifølge borgmesteren vil det i høj grad være op til investorerne, om de nye boliger bliver ejer-, leje- eller andelsboliger.

Selv om Vollsmose står på regeringens ghetto-listen, tror Peter Rahbæk Juel stadig, at investorer vil finde det attraktivt at smide penge i byggeri i området.

- Vollsmose har nogle fantastiske naturmæssige rammer. Det ligger tæt ved Odense Å og tæt ved fjorden. Der er virkelig nogle herligheder at bringe i spil i forhold til investorerne, siger han.

Med planen vil Odense-politikerne også imødekomme en aftale om, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghetto-områder maksimalt må udgøre 40 procent i 2030.

Aftalen blev indgået af et politisk flertal på Christiansborg.

Ifølge Peter Rahbæk Juel betyder aftalen ikke, at der skal være færre almene familieboliger i kommunen generelt. Han garanterer samtidig, at beboerne i de ramte boliger vil blive genhuset.

- Vi har i byrådet givet hinanden håndslag på, at når udflytningen kommer i gang, skal familierne ind i en passende bolig, siger han og tilføjer:

- Mange vil skulle bo et andet sted. Det er en del af det at lave en bredere beboersammensætning.

Vollsmose er et af de områder, der findes på ghetto-listen. Da området har stået på listen i fire år, betragtes det som et af landets hårdeste ghetto-områder.

Boligområdet har en stor andel arbejdsløse og en del beboere, der ikke kan dansk, oplyser Odense Kommune. Og det vil de kommunale politikere rette op på den nye plan.

Den nye plan indeholder også et mål om, at Vollsmoses folkeskoleelever inden 2025 skal være på niveau med elever i kommunens øvrige skoler. I dag ligger eleverne i området under gennemsnittet.

