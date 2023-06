Byrådet i Aarhus vedtager omstridt udvidelse af havnen

Et bredt politisk flertal i Aarhus Byråd vedtog onsdag et omdiskuteret forslag om at udvide byens havn med op til 84 hektar.

Beslutningen har været undervejs siden 2018 og er blevet mødt med lokal modstand, der bunder i en frygt for, at havneudvidelsen vil gå ud over klimaet, udsigten ud over Aarhus Bugt og havmiljøet.

Men i sidste ende trumfede byrådets fire største partier, Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og SF, beslutningen igennem, skriver Jyllands-Posten.

- Aarhus er i gang med en historisk omstilling. En by, hvor vi har brug for alle og plads til alle. Mens byen udvikler sig, er vores klima og miljø under hårdt pres. Vi skal ændre vores vaner, og det er en situation, som kalder på vores politiske beslutsomhed, lød det onsdag fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) ifølge avisen.

Ifølge Aarhus Stiftstidende får Aarhus Havn lov til at starte med at anlægge en ydermole og udvide med 43 hektar.

Jyllands-Posten skriver, at den fase ventes at afslutte i 2030.

Byrådet kan i fremtiden tage stilling til en yderligere udvidelse på op til de 84 hektar.

Syv byrådsmedlemmer af de 31 i Aarhus stemte imod forslaget. Det drejer sig om medlemmer fra De Radikale, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne samt de to løsgængere Thure Hastrup og Henrik Arens ifølge Aarhus Stiftstidende.

- I Radikale Venstre synes vi, at det af flere årsager er en meget trist beslutning, sagde byrådsmedlem Metin Lindved Aydin (R) ifølge Aarhus Stiftstidende.

Havnedirektør i Aarhus Thomas Haber Borch er begejstret over den endelige vedtagelse.

- Hele vejen igennem har vi oplevet opbakning fra virksomhederne og mange aarhusianere. Men der har også været mange holdninger og følelser i spil i det her projekt, siger han i en pressemeddelelse fra Aarhus Havn.

/ritzau/