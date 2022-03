Byrådsmedlem efter aflysning af russisk udstilling: Jeg mener ikke, at vi puster til noget

Andreas Boesen (S), som formand for Kultur- og Fritidsudvalget valgte du at stoppe udstillingen Fragile, som er skabt af det tysk-russiske tvillingepar Maria og Natalia Petschatnikov. Hvorfor det?

Fordi vi er del af det verdenssamfund, der har valgt at indføre sanktioner imod Rusland - også indenfor kulturverdenen. I Danmark kom det til udtryk, da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) aflyste samarbejdet med det officielle Rusland på statslige museer og opfordrede alle til at se kritisk på, hvem man samarbejder med. Samtidigt fik jeg henvendelser om, hvorvidt man bør have sådan en udstilling i øjeblikket. Derefter tog vi hurtigt - af hensyn til kunstnerne, museet og til den effekt, en boykot skal have – beslutningen.