Byrådsmedlem: Vi vil hylde Kurt Westergaard for hans kamp for ytringsfriheden

I Aarhus tegner sig et flertal i byrådet for at opkalde en vej efter Muhammed-tegneren Kurt Westergaard. Tilfældigt, at sagen falder sammen med den nuværende korankrise, siger Lone Hindø (S), der er medlem af Aarhus Byråd