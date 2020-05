Cafébesøg og åbne skoler står øverst på danskernes ønskeliste

Næste fase i genåbning skal indeholde åbning for ældste klasser i folkeskolen, hvis det står til danskerne.

Det skal være eleverne i de ældste folkeskoleklasser, der skal tilgodeses, når næste fase af den gradvise genåbning efter planen indledes 11. maj.

Det mener i hvert fald knap 20 procent af respondenterne i en undersøgelse foretaget af analyse Voxmeter har lavet for Ritzau

I undersøgelsen er 1005 respondenter blevet spurgt om, hvilke elementer de helst ser indgå i næste fase af genåbningen, hvis det vurderes sundhedsfagligt forsvarligt.

Her svarer 196 - 19,5 procent - at de ældste elever skal tilbage i folkeskolen.

Daginstitutioner og de mindste klasser i folkeskolen var med i den første fase af genåbningen, der blev gennemført efter påske.

I øjeblikket sidder partierne i Folketinget og forhandler om næste fase af genåbningen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde i et interview med DR søndag, at hun først vil melde noget ud om næste fase i genåbningen, kort før den skal træde i kraft.

Står det til danskerne, bør næste skridt også indeholde en åbningstilladelse til caféer, restauranter og barer. Det mener i hvert fald 152 - 15,1 procent - af respondenterne i Voxmeters rundspørge.

På tredjepladsen over danskernes ønsker til genåbningen er en ophævelse af forsamlingsforbuddet, der gælder forsamlinger på over ti personer.

I rundspørgen har respondenterne fået 12 forskellige valgmuligheder. Derudover har de haft mulighed for at komme med egne forslag til genåbningen.

Mens danskerne sætter hensynet til de ældste skoleelever og behovet for cafébesøg højt, så er der ifølge Voxmeters respondenter ikke grund til at lempe reglerne for festivaler og koncertsteder.

Således mener kun 1,3 procent af respondenterne, at der skal gives tilladelse til at afholde koncerter og festivaler i den næste fase af genåbningen.

Kun 0,3 procent mener, at regeringen i næste fase skal ophæve restriktionerne i den offentlige transport, der blandt andet indebærer en begrænsning af kapaciteten i for eksempel tog og busser.

Voxmeters undersøgelse er baseret på dataindsamling foretaget fra 1. til 5. maj.

/ritzau/