Californien og flere lande melder sig til dansk alliance om havvind

Californien, EU-Kommissionen, Panama, og Brasilien melder sig nu ind i en danskledet alliance, der vil øge udbygningen af havvind.

Det fortæller Dan Jørgensen til en lancering på klimatopmødet COP28 i Dubai.

Landene skal lære af vikingerne, fortæller den danske minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

- Hvad var det, der gjorde vikingerne succesfulde, spørger han ud i rummet.

- Det var ikke vold, svarer han.

Det var i stedet, at de udnyttede naturens kræfter og nåede til Amerika og Grønland ved hjælp af vind i sejlene.

- Vi skal lære af vikingerne.

Alliancen har et mål om at øge den globale kapacitet af havvind fra 63 gigawatt i 2022 til 380 GW i 2030, inden det endelige mål er 2.000 gigawatt i 2050.

Alliancen Gowa, Global Offshore Wind Alliance, blev lanceret på sidste års klimatopmøde og tæller nu 16 lande, der tilslutter sig målet, heriblandt også Australien.

Gowa skal fungere som en platform for samarbejde mellem medlemslandene, hvor politik og tekniske udfordringer samt muligheder kan diskuteres.

Fokus har på det seneste været på, hvordan man rejser kapital, og hvordan man løser udfordringer med forsyningskæder til havvindmøller.

På dette års klimatopmøde er et af de store mål at vedtage en global tredobling af vedvarende energi i 2030.

Det vil svare til 11.000 gigawatt grøn strøm, hvilket også skal komme fra vindmøller på land og solceller.

Gowa-alliancens mål om 380 gigawatt havvind i 2030 er derfor noget mindre, end det store COP-mål, Danmark også kæmper for.

Dan Jørgensen afviser dog, at Gowas mål burde opdateres.

- De her lande bliver betragtet som de mest ambitiøse i verden og som dem, der går forrest, og det er argumentet for, at vi kan få andre med.

- Det er klart, at for at vi kan nå meget højere, skal vi også have Kina, Indien og de andre store spillere med.

/ritzau/