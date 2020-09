Carlsberg aflyser årets J-dag grundet corona

Coronavirusset sætter en stopper for årets J-dag. Julebryggen bliver sat til salg, men deles ikke ud til folk.

J-dag er aflyst i år på grund af coronavirus. Dermed bliver Tuborgs julebryg ikke lanceret under de festligheder, som mange kender dagen for.

Det oplyser Kasper Elbjørn, der er informationschef for Carlsberg og Tuborg i Danmark.

- J-dag, som vi kender det, er aflyst, siger han.

Dermed bliver der ikke delt gratis julebryg ud første fredag i november fra klokken 20.59, hvilket der ellers har været tradition for længe.

Tuborg Julebryg bliver stadig sat til salg, så det er de festlige omstændigheder og smagsprøverne, der er sat en stopper for i år.

- Traditionen fortsætter. Sneen falder, og den smager af det samme, men snestormen klokken 20.59, hvor nisserne deler julebryg ud, den er aflyst, siger informationschefen.

- I år handler det ikke om fest og øl klokken 20.59, men om at fejre julens komme sammen, ansvarligt og sikkert, siger han.

Dagen, der i år finder sted 6. november, får typisk mange mennesker til at strømme på gaderne og samles på barer og værtshuse. Her får mange årets første julebryg, mens lyseblå nissehuer lyser aftenen op med snefnug og blink.

Carlsberg ser det som en vigtig og traditionsrig dag for både bryggerigiganten og folk i Danmark.

- Vi føler, at vi har pligt til at følge med tiden, og i år er tiden bare ikke til en J-dag, som vi kender den, siger Kasper Elbjørn.

Han fortæller, at årets J-dag er et forsøg på at gøre dagen mere coronavenlig.

Det sker blandt andet ved at have julebryggen på hanerne over hele landet hele dagen, så folk ikke stimler sammen kort før klokken 21, men i stedet spredes ud over hele dagen.

Informationschefen håber, at der stadig er en del, der vil fejre julens komme med en julebryg.

- Men vi opfordrer til, at man gør det lidt mere stille og roligt, ansvarligt og sikkert ved at holde mere afstand samt ikke at forsamles mange, siger Kasper Elbjørn.

/ritzau/