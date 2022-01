Cavlingprisen går til dækning af danske børn i fangelejre

Cavlingprisen tildeles fire journalister fra Ekstra Bladet for deres dækning af regeringens ageren i sagen om danske børn i fangelejre i Syrien.

Det oplyses fredag i en liveudsendelse fra uddelingen af dansk journalistiks mest prestigefyldte pris.

Bag artikelserien, som hedder "Mettes Uønskede Børn", står journalisterne Nagieb Khaja, Jeppe Findalen, Thomas Foght og Magnus Mio.

- Gennem vedholdende arbejde og fortrolige efterretningsoplysninger har de afsløret, at magthaverne har tilbageholdt væsentlig viden om de danske børn i de kurdiske fangelejre, skriver Cavlingkomitéen i sin præsentation af projektet.

I flere artikler har Ekstra Bladet beskrevet, at Forsvarets Efterretningstjeneste advarede regeringen om, at børn i lejrene risikerede at blive bortført af Islamisk Stat (IS).

Der var derudover en risiko for, at den militante islamistiske organisation ville give børnene træning med henblik på at udføre angreb i deres hjemlande.

Regeringen er efterfølgende blevet kritiseret for ikke at have delt efterretningstjenesternes vurderinger med Folketinget.

Vinderen af Cavlingprisen udpeges af en særlig komité, der vælges for tre år ad gangen.

Komitéen peger som begrundelse for dette års pris blandt andet på, at journalisterne har haft en unik adgang til informationer.

Derudover lyder det, at de er lykkedes med en sober formidling af et meget politisk emne.

Tre andre journalistiske bedrifter var også nomineret til årets Cavlingpris.

Det var blandt andet dokumentarserien "De kødædende bakterier", som blev vist på DR.

Derudover var B.T.-journalisten Jacob Fribergs dækning af minksagen nomineret og tre journalister hos Fagbladet 3F var nomineret for deres dækning af udenlandske arbejderes forhold i dansk landbrug.

